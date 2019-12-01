Balean a menor en Zamora, Michoacán

Balean a menor en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 10:08:56
Zamora, Michoacán, a 1 de diciembre 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital resultó un adolescente de 16 años, el cual fue atacado a balazos en el interior del billar denominado El Mago ubicado en el Centro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municpal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un joven de 16 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación.

Noventa Grados
