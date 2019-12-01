Inicia el invierno meteorológico en México: habrá menos frentes fríos, pero episodios de frío intenso por efecto de “La Niña”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 10:37:04

Ciudad de México, 1 de diciembre del 2025.- Este 1 de diciembre inició oficialmente el invierno meteorológico en México, una temporada que estará marcada por la influencia del fenómeno “La Niña”, el cual traerá contrastes importantes en las condiciones atmosféricas del país.

Aunque los modelos prevén un invierno generalmente seco y con menos frentes fríos de lo habitual, esto no significa un periodo sin riesgos: por el contrario, se anticipan episodios de frío intenso en diversas regiones.

De acuerdo con los pronósticos, la temporada 2025-2026 registrará alrededor de 48 frentes fríos, una cifra ligeramente inferior al promedio histórico.

No obstante, algunos de estos sistemas podrían arrastrar masas de aire polar o ártico, provocando descensos abruptos de temperatura, heladas, vientos fuertes y, en zonas específicas, posibles nevadas.

En términos de temperatura, la tendencia apunta a anomalías ligeramente por debajo del promedio, lo que se traduce en un invierno de frío débil a moderado.

La presencia de La Niña favorecerá días templados y madrugadas frías, con una mayor amplitud térmica entre el día y la noche, especialmente en el norte, centro del país y regiones montañosas.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, ya que, pese a la reducción en el número total de sistemas invernales, algunos podrían generar impactos significativos en la población.

Con el inicio de este periodo, México entra a una etapa climática marcada por variaciones extremas y episodios de frío que podrían ser más severos de lo que sugiere la tendencia general.