Delincuencia en Guanajuato usa casas abandonadas y pozos para desaparecer a sus víctimas, confirma gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 11:47:15

Guanajuato, Guanajuato, a 1 de diciembre 2025.- Los grupos delincuenciales de Guanajuato utilizan las casas abandonas y pozos para hacer fosas clandestinas y ocultar los cuerpos de sus víctimas, según confirmó al medio, Milenio, el secretario de Gobierno de la entidad, Jorge Jiménez Lona.

En ese sentido, el funcionario estatal mencionó que hace pocos días se encontró un depósito ilegal de cuerpos en la zona del ejido San José de Gracia, a la altura de la comunidad Santa Teresita de Jesús, dentro de una vivienda, que de acuerdo con los habitantes de la región, lleva años abandonada.

Durante la entrevista el secretario Jiménez Lona fue cuestionado sobre el modus operandi que usa la delincuencia organizada para desaparecer los cuerpos.

En ese sentido, el funcionario explicó lo siguiente:

“Hemos encontrado situaciones donde usan viviendas particulares abandonadas y donde es más complejo hacer una búsqueda porque hay que ingresar a un domicilio, se requiere una orden de cateo, y ese también es un fenómeno que dificulta la búsqueda porque utilizan inmuebles abandonados o inmuebles que son ocupados”.

De igual forma, uso el ejemplo de una vivienda ubicada en la comunidad de la Calera en Irapuato; lugar donde el 30 de julio de este año, se ubicaron decenas de cuerpos enterrados.

“El caso de Irapuato lo vimos cómo era un inmueble donde la Fiscalía gracias al trabajo de investigación logró ubicar y localizar varios cuerpos en un inmueble y eso es lo que hemos estado haciendo”, comentó el titular de Gobierno de Guanajuato.