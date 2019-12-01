“Lo que pasa en Michoacán no es normal”: Luis Donaldo Colosio condena asesinato de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 08:03:34

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre del 2025- El senador por el estado Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y urgió al Estado mexicano a reforzar los sistemas de seguridad y justicia ante el avance del crimen organizado en el país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Colosio relató que se encontraba en Michoacán con su familia celebrando el Día de Muertos cuando fue informado del ataque armado ocurrido durante el Festival de las Velas, una de las celebraciones más representativas de la región.

“El asesinato de Carlos Manzo es un cruel recordatorio de cómo el crimen organizado sigue azotando a nuestro país. Lamentablemente, anoche tuve que terminar el día explicándoles a mis hijos cómo la tragedia volvió a alcanzar este estado”, expresó el legislador.

Colosio subrayó que el crimen no solo representa una tragedia personal y comunitaria, sino una muestra de la impunidad y vulnerabilidad institucional que persiste en México.

Recordó además que el ataque contra Manzo ocurrió pocos días después del homicidio de Bernardo Bravo, líder citrícola de Michoacán que también había denunciado amenazas y extorsiones.

“Ambos habían denunciado presiones, amenazas y extorsiones. Lo que está sucediendo en Michoacán y en otras partes de México no es normal, y quienes se niegan a someterse a estructuras criminales quedan expuestos, sin respaldo institucional”, advirtió el senador.