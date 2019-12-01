Lluvias torrenciales en Sonora dejan dos fallecidos y severas afectaciones en Guaymas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 22:42:55

Guaymas, Sonora, a 30 de octubre de 2026.- Las intensas precipitaciones que azotaron el sur de Sonora provocaron una emergencia en los municipios de Guaymas y Empalme, donde dos hombres perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente de un arroyo, además de registrarse inundaciones y daños en viviendas e infraestructura.

El accidente ocurrió en la colonia Misión del Sol, en Guaymas, cuando la fuerza del agua desplazó el automóvil hasta dejarlo atrapado debajo de un puente ubicado a la altura del bulevar Tetabiate. Las víctimas fueron identificadas como Juan José Carballido, de 54 años, quien trabajaba como conductor de una plataforma digital, y Jesús Alberto Meléndez.

Elementos del Departamento de Bomberos, mediante el equipo de Rescate Acuático, realizaron las maniobras para recuperar ambos cuerpos, con apoyo de corporaciones policiacas y personal de la Secretaría de Marina. En la zona también fue localizada otra unidad que había sido arrastrada por la corriente.

De acuerdo con el balance preliminar, las lluvias ocasionaron que tres vehículos fueran desplazados por arroyos, seis postes de alta tensión resultaran afectados sobre el bulevar Tetabiate y cinco viviendas de la colonia Mirador presentaran inundaciones de aproximadamente 10 centímetros.

Ante la magnitud de las afectaciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha un operativo coordinado entre autoridades estatales, municipales y federales, con la participación de Protección Civil, Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal.

Como parte de las acciones de atención a la población, fue habilitado el Centro de Desarrollo de Fátima como albergue temporal para las familias que necesitaran resguardarse.

Las autoridades mantienen la supervisión de las zonas afectadas y exhortaron a la ciudadanía a no intentar cruzar arroyos, cauces ni calles inundadas, debido al peligro que representan las corrientes de agua, además de mantenerse informada mediante los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.