Lluvias en Tabasco dejan un muerto y un desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:47:39

Teapa, Tabasco, a 10 de diciembre 2025.- Las fuertes lluvias generadas por el frente frío número 19 dejaron un saldo de al menos una persona sin vida y otra más desaparecida en el estado de Tabasco.

En el municipio de Teapa se informó que dos hombres fueron arrastrados por la corriente del río Puyacatengo.

Las víctimas fueron identificadas como Abelino López y Manuel Aguilar, ambos originarios del ejido Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Lerma.

Cabe señalar que, de acuerdo con el medio El Universal, uno de los cuerpos ya fue recuperado.

Al corte de esta edición, las autoridades solicitan ayuda para dar con el paradero del segundo hombre afectado.

Por su parte, Miguel Ángel Contreras, alcalde de Teapa, realizó un recorrido de supervisión por las zonas afectadas.