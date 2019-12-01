Lluvias en Tabasco dejan un muerto y un desaparecido

Lluvias en Tabasco dejan un muerto y un desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:47:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teapa, Tabasco, a 10 de diciembre 2025.- Las fuertes lluvias generadas por el frente frío número 19 dejaron un saldo de al menos una persona sin vida y otra más desaparecida en el estado de Tabasco.

En el municipio de Teapa se informó que dos hombres fueron arrastrados por la corriente del río Puyacatengo.

Las víctimas fueron identificadas como Abelino López y Manuel Aguilar, ambos originarios del ejido Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Lerma.

Cabe señalar que, de acuerdo con el medio El Universal, uno de los cuerpos ya fue recuperado.

Al corte de esta edición, las autoridades solicitan ayuda para dar con el paradero del segundo hombre afectado.

Por su parte, Miguel Ángel Contreras, alcalde de Teapa, realizó un recorrido de supervisión por las zonas afectadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Preliberados del Sistema Penitenciario adquieren instrucción técnica para emprender negocios
Localizan restos humanos en la Barranca de Cochero de San Juan del Río, Querétaro
Asume Querétaro la Coordinación de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario
En Lázaro Cárdenas, Michoacán, muere conductor tras presuntamente sufrir un infarto 
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum confirma ataque del crimen organizado contra funcionario en Colima; ya hay detenidos
Otro nombre a la lista de víctimas: Coahuayana alcanza seis muertos por el carro bomba que estremeció a Michoacán
HMG coloca a Grecia Quiroz en segundo lugar rumbo a la gubernatura; Morón lidera preferencias en Michoacán
Golpe a la extorsión: cae “Limones”, operador financiero de organización criminal de Durango
Comentarios