Lluvias en Sonora dejan un muerto, inundaciones y daños materiales severos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 12:47:40

Hermosillo, Sonora, a 17 de julio 2026.- Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en distintos puntos de Sonora dejaron un saldo de una persona sin vida, decenas de rescates y múltiples afectaciones en vialidades, viviendas e infraestructura.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que mantiene comunicación permanente con los alcaldes de los municipios afectados y dijo que ordenó a la Coordinación Estatal de Protección Civil reforzar el monitoreo y brindar apoyo donde sea necesario.

Además, el mandatario estatal exhortó a la población a evitar cruzar arroyos o calles inundadas, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Según los primeros reportes, una persona murió en el municipio de Caborca, en donde presuntamente recibió una descarga eléctrica tras quedar en una zona inundada en el cruce de las calles 16 y Quiroz y Mora.

Ene se sentido, el alcalde informó que las corporaciones de seguridad y auxilio atendieron más de 70 reportes de emergencia tras una lluvia superior a cuatro pulgadas.

En dichas acciones se logró el rescate de personas atrapadas dentro de vehículos y viviendas inundadas, el auxilio a una mujer embarazada, el traslado de una persona en silla de ruedas y la atención de adultos mayores que quedaron aislados por el agua.