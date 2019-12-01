Lluvias en Guanajuato dejan desbordamientos e inundaciones en diversos municipios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 15:03:06

Abasolo, Guanajuato, 7 de septiembre del 2025. – Las lluvias del fin de semana ocasionaron desbordamientos de ríos y afectaciones en viviendas, cultivos e infraestructura en distintos municipios del estado de Guanajuato, informó Protección Civil.

En Abasolo, siete comunidades de la cuenca del Río Turbio resultaron dañadas. Se reportaron escurrimientos en el Bordo San José que inundaron tierras de cultivo, así como el desbordamiento de un arroyo en Refugio de Ríos, donde el agua ingresó a siete casas y a un preescolar.

En otras localidades como Presa de Uribe, Los Ángeles, Los Sauces y Mexiquito también se presentaron encharcamientos, con viviendas alcanzadas por hasta un metro de agua.

En total, 45 personas resultaron afectadas y fueron resguardadas con familiares, sin necesidad de abrir refugios temporales.

En Pénjamo, el río Huáscato rebasó su capacidad debido al desfogue de la presa La Golondrina, lo que llevó a emitir alertas y a pedir evacuaciones preventivas, pues el embalse superó el 100% de su capacidad.

Mientras tanto, en Cuerámaro el Río Turbio se desbordó hacia la comunidad Santo Domingo, dañando alrededor de 950 hectáreas de cultivos de maíz y sorgo.

Así mismo, se formó un socavón de seis metros de largo y ocho de ancho en el camino de terracería que comunica Cuerámaro con Abasolo.