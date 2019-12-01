Lluvias dejan combi varada en el Libramiento de Morelia; pasajeros fueron rescatados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 22:56:35

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- Las intensas lluvias registradas durante la noche de este martes provocaron severas inundaciones en el Periférico Paseo de la República, donde varios vehículos quedaron varados, entre ellos una combi del transporte público.

Elementos de la Policía de Morelia acudieron al lugar y auxiliaron a los pasajeros para facilitar su salida de la unidad.

Las personas fueron trasladadas a sitios seguros y pudieron continuar su trayecto en otro medio de transporte para ponerse a salvo.

Este tipo de situaciones evidencian la necesidad de reforzar el sistema de drenaje y los protocolos de emergencia para proteger a la ciudadanía ante condiciones climatológicas adversas.