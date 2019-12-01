Lluvias dejan combi varada en el Libramiento de Morelia; pasajeros fueron rescatados

Lluvias dejan combi varada en el Libramiento de Morelia; pasajeros fueron rescatados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 22:56:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- Las intensas lluvias registradas durante la noche de este martes provocaron severas inundaciones en el Periférico Paseo de la República, donde varios vehículos quedaron varados, entre ellos una combi del transporte público.

Elementos de la Policía de Morelia acudieron al lugar y auxiliaron a los pasajeros para facilitar su salida de la unidad.

Las personas fueron trasladadas a sitios seguros y pudieron continuar su trayecto en otro medio de transporte para ponerse a salvo.

Este tipo de situaciones evidencian la necesidad de reforzar el sistema de drenaje y los protocolos de emergencia para proteger a la ciudadanía ante condiciones climatológicas adversas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Conductor de tráiler muere aplastado tras caer de un Puente de aproximadamente 10 metros en Reynosa
Intensifican búsqueda de menor desaparecida en Lázaro Cárdenas
A la orilla de un canal de aguas negras encuentran cuerpo de un bebé sin vida en Hidalgo
Balean a pareja en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Lluvias dejan combi varada en el Libramiento de Morelia; pasajeros fueron rescatados
Intensifican búsqueda de menor desaparecida en Lázaro Cárdenas
Avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia en el AIFA tras falla
Con golazos de los Ji-Gi, México rasguña el empate ante Corea del Sur; sigue sin convencer de cara al Mundial
Comentarios