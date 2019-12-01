Lluvias colapsan vialidades en la CDMX; autoridades activan Alerta Naranja

Lluvias colapsan vialidades en la CDMX; autoridades activan Alerta Naranja
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 21:09:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 10 de julio de 2026.- Las fuertes lluvias registradas la tarde de este viernes ocasionaron inundaciones y complicaciones viales en distintos puntos de la alcaldía Tlalpan, donde varias calles quedaron cubiertas por el agua y las autoridades implementaron cierres preventivos para reducir riesgos a la población.

Las afectaciones más importantes se presentaron en las colonias Santa Úrsula Xitla y Textitlán, donde se reportaron encharcamientos de hasta mil metros cuadrados de superficie y aproximadamente 30 centímetros de profundidad, de acuerdo con información oficial.

Uno de los sitios con mayores problemas fue el cruce de las calles Valentín Gama y Cruz, donde peatones y automovilistas enfrentaron dificultades para desplazarse debido al nivel del agua.

Asimismo, se registraron fuertes corrientes sobre Insurgentes Sur, a la altura de La Joya, así como en la carretera Picacho-Ajusco, donde la acumulación de agua redujo de forma considerable la circulación vehicular.

Otro punto crítico fue el paso a desnivel de calzada de Tlalpan e Insurgentes Sur, donde el agua alcanzó un tirante de hasta 50 centímetros.

Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un cierre temporal en calzada de Tlalpan y Morelos, con dirección a La Joya, para evitar que vehículos quedaran atrapados.

Por las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja para la alcaldía Tlalpan, al pronosticarse lluvias de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo entre las 18:00 y las 21:00 horas.

De igual forma, permaneció vigente la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, también con posibilidad de granizo.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a no cruzar calles inundadas o con corrientes de agua, mantener libres las coladeras de basura y seguir las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana, debido a que las lluvias continuarán durante el resto de la noche en gran parte de la Ciudad de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan sin vida a mando policial arrastrado por el río Atoyac; suman cuatro víctimas por inundaciones en Santa Clara Ocoyucan, Puebla
Resultan afectadas varias viviendas en la colonia Loma Dorada de Morelia, Michoacán, tras la lluvia de este viernes
Fallecen dos personas en accidente vehicular en Paracho, Michoacán 
Capturan a sujeto con un cocodrilo y un tejón mexicano en Querétaro
Más información de la categoria
Golpe al gobierno de Zacapu: detenidos director y subdirector de la Policía por emboscada que dejó 5 agentes muertos en la Meseta Purépecha de Michoacán; la corporación de Mónica Valdez ya era investigada por presunto favorecimiento al crimen
Lorenzo Salgado no era el objetivo de ICE, revela congresista de EEUU
Vinculan a proceso a alcaldesa de Tenancingo por simular secuestro
Michoacán avanza con autogobiernos, pero debemos consolidar esa conquista para que no haya un revés: Carlos Torres Piña 
Comentarios