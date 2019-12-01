Lluvias colapsan vialidades en la CDMX; autoridades activan Alerta Naranja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 21:09:55

Ciudad de México, a 10 de julio de 2026.- Las fuertes lluvias registradas la tarde de este viernes ocasionaron inundaciones y complicaciones viales en distintos puntos de la alcaldía Tlalpan, donde varias calles quedaron cubiertas por el agua y las autoridades implementaron cierres preventivos para reducir riesgos a la población.

Las afectaciones más importantes se presentaron en las colonias Santa Úrsula Xitla y Textitlán, donde se reportaron encharcamientos de hasta mil metros cuadrados de superficie y aproximadamente 30 centímetros de profundidad, de acuerdo con información oficial.

Uno de los sitios con mayores problemas fue el cruce de las calles Valentín Gama y Cruz, donde peatones y automovilistas enfrentaron dificultades para desplazarse debido al nivel del agua.

Asimismo, se registraron fuertes corrientes sobre Insurgentes Sur, a la altura de La Joya, así como en la carretera Picacho-Ajusco, donde la acumulación de agua redujo de forma considerable la circulación vehicular.

Otro punto crítico fue el paso a desnivel de calzada de Tlalpan e Insurgentes Sur, donde el agua alcanzó un tirante de hasta 50 centímetros.

Ante la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un cierre temporal en calzada de Tlalpan y Morelos, con dirección a La Joya, para evitar que vehículos quedaran atrapados.

Por las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja para la alcaldía Tlalpan, al pronosticarse lluvias de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo entre las 18:00 y las 21:00 horas.

De igual forma, permaneció vigente la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, también con posibilidad de granizo.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a no cruzar calles inundadas o con corrientes de agua, mantener libres las coladeras de basura y seguir las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana, debido a que las lluvias continuarán durante el resto de la noche en gran parte de la Ciudad de México.