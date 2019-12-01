Lluvia intensa y granizo afectan carretera Chihuahua-Juárez; piden precaución

Chihuahua, Chihuahua, 24 de octubre de 2026.- La caída de lluvia intensa y granizo afectó la carretera que conecta a Chihuahua con Ciudad Juárez, por lo que Protección Civil pidió a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona.
Las autoridades reportaron estas condiciones a la altura del kilómetro 126, donde la lluvia dejó el pavimento resbaladizo y redujo la visibilidad para los conductores.
Ante esta situación, recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y encender las luces delanteras para facilitar la visibilidad durante el trayecto.
Protección Civil también pidió a los conductores mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y evitar maniobras peligrosas mientras continúen las condiciones climáticas adversas. En caso de emergencia, pueden comunicarse al 911.