Lluvia intensa y granizo afectan carretera Chihuahua-Juárez; piden precaución

Lluvia intensa y granizo afectan carretera Chihuahua-Juárez; piden precaución
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 18:34:41
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Chihuahua, Chihuahua, 24 de octubre de 2026.- La caída de lluvia intensa y granizo afectó la carretera que conecta a Chihuahua con Ciudad Juárez, por lo que Protección Civil pidió a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona.

Las autoridades reportaron estas condiciones a la altura del kilómetro 126, donde la lluvia dejó el pavimento resbaladizo y redujo la visibilidad para los conductores.

Ante esta situación, recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y encender las luces delanteras para facilitar la visibilidad durante el trayecto.

Protección Civil también pidió a los conductores mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y evitar maniobras peligrosas mientras continúen las condiciones climáticas adversas. En caso de emergencia, pueden comunicarse al 911.

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