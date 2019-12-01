Llegan a Chiapas los primeros mexicanos repatriados de EU del 2026

Llegan a Chiapas los primeros mexicanos repatriados de EU del 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 15:58:37
Tapachula, Chiapas, a 2 de enero de 2026.- El primer vuelo de 2026 con personas mexicanas deportadas desde Estados Unidos arribó este viernes, alrededor del mediodía, al Aeropuerto Internacional de Tapachula, en Chiapas, confirmaron fuentes de seguridad.

La aeronave proveniente de Harlingen, Texas, transportó a 121 connacionales: 91 hombres, 17 mujeres y 13 menores de edad, quienes fueron trasladados a la frontera sur del país.

A su llegada, las y los repatriados fueron recibidos por autoridades federales, principalmente del Instituto Nacional de Migración (INM), para ser incorporados al programa México te Abraza, mediante el cual se les otorga apoyo económico, asesoría jurídica y acompañamiento administrativo. El objetivo es facilitar su traslado a los estados de origen, ya que varios de ellos provienen de regiones del centro y norte de México.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre del año pasado se registró la llegada de 11 mil 089 mexicanos deportados al Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Asimismo, en un comunicado emitido recientemente, el INM informó que durante todo 2025 el país recibió a 142 mil 706 connacionales mediante el Programa de Repatriación Digna.

Noventa Grados
