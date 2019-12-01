Llega nuevo frente frío al país; se esperan lluvias en el norte, centro y sureste

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 07:14:44

Ciudad de México, a 4 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del país y provocará un descenso en las temperaturas y rachas fuertes de viento en la región.

Además, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluidas la península de Yucatán y el Valle de México, así como el occidente, sur y oriente del territorio nacional, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Pronóstico de lluvias para el 4 de marzo de 2026:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Oaxaca (istmo).

: Oaxaca (istmo). De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles: