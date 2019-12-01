Llega nuevo frente frío al país; se esperan lluvias en el norte, centro y sureste

Ciudad de México, a 4 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del país y provocará un descenso en las temperaturas y rachas fuertes de viento en la región.
Además, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluidas la península de Yucatán y el Valle de México, así como el occidente, sur y oriente del territorio nacional, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas.
Pronóstico de lluvias para el 4 de marzo de 2026:
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Querétaro.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.