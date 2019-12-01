“Narconómina” ligada al "Mencho" expone pagos a hackers informáticos; vulneran sistemas financieros y plataformas de seguridad nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 08:59:47

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo del 2026.- Documentos contables atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) revelan que la organización mantiene una estructura de hackers a sueldo, a quienes cubre salario, viáticos y gastos de operación, incluido mantenimiento de equipo y vehículos.

La información, obtenida por el medio de comunicación El Universal, detalla movimientos financieros registrados en diciembre del año pasado.

En la llamada “narconómina” vinculada a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se consignan pagos por 630 mil pesos destinados a siete especialistas en informática que presuntamente trabajaban para vulnerar sistemas financieros y plataformas de dependencias de seguridad federal.

Tan solo en la primera semana de ese mes se reporta la entrega de 250 mil pesos a uno de los programadores, mientras que otro recibió 244 mil 536 pesos por actividades relacionadas con intrusiones digitales y esquemas de fraude.

Los registros también describen recursos empleados en prácticas como robo de identidad, fraudes de tiempos compartidos, supuestos servicios de asistencia técnica y solicitudes de pagos anticipados.

Además, aparecen erogaciones menores, entre ellas 5 mil pesos para mantenimiento de equipo y automóvil, así como 3 mil 827 pesos bajo el concepto de “mandado hacker”.

La documentación indica que la organización utiliza la aplicación Threema para la comunicación interna entre operadores y mandos regionales. En diciembre se habrían destinado 4 mil 800 pesos para cubrir 25 cuentas activas en esta plataforma de mensajería cifrada.

En marzo de 2024, la Interpol, con sede en Francia, advirtió en un informe que el CJNG figura entre los grupos vinculados a fraudes financieros de alcance internacional.

El reporte señaló que en la región predominan delitos como suplantación de identidad, estafas sentimentales, fraudes de soporte técnico y esquemas de pago anticipado, muchos de ellos cometidos a través de medios digitales y telecomunicaciones.