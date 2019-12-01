Llega Marca Guanajuato a la Feria Decembrina Uriangato 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 15:09:34

Irapuato, Gto., 12 de diciembre del 2025.- Con la participación de más de 30 empresas, ‘Marca Guanajuato’ estará presente en la Feria Decembrina Uriangato 2025, del 19 de diciembre al 4 de enero del 2026.

La política económica de la Gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, refrenda su compromiso con la prosperidad con estrategias que estimulan la economía local y fomentan la conservación y generación de empleos.

La Secretaría de Economía, encabezada por Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, incentiva el consumo de lo hecho en Guanajuato para fortalecer el orgullo, las tradiciones y la identidad de los productos locales.

En esta ocasión participan empresas de los sectores: agroalimentos, cuero-calzado, textil-confección, industrias emergentes y artesanías, impulsando la riqueza y diversidad productiva del estado.

Estos eventos abren nuevos canales de comercialización y dan mayor visibilidad de Micro, Pequeñas y Medianas (MIPYMES) guanajuatenses para consolidar su presencia durante una de las temporadas más importantes para el comercio.

El consumo de productos Marca Guanajuato fortalece la economía al fomentar el consumo interno, preserva fuentes de empleo y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas que se dedican a esta actividad.

Este distintivo respalda la excelencia de los productos y servicios el cual contribuye al fortalecimiento de las MIPYMES. Elegir el consumo local significa apoyar directamente las unidades económicas que generan desarrollo.