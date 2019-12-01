Llega frente frio por noroeste del país; se esperan lluvias y bajas temperaturas

Llega frente frio por noroeste del país; se esperan lluvias y bajas temperaturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 07:16:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo frente frío entró al país por el estado de Baja California.

El fenómeno  en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, así como viento con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California y Sonora; además de la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California.

Por otra parte, el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico, aunado a inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país.

Pronóstico de lluvias para el 16 de febrero de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Puebla, Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.
  • Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: sierras de Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy

  • De 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).
  • De 35 a 40 °C: Durango, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla (suroeste).
  • De 30 a 35 °C: Chihuahua (sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el lunes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: solicitan apoyo para identificar a un hombre fallecido en el Hospital Civil de Charo
Conductora presuntamente ebria, choca y resulta herida en Zamora, Michoacán
Ultiman a golpes a motocilcista, en Cortazar, Guanajuato
Lluvia de papayas paraliza la salida a Pátzcuaro: Vuelca camión en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Denuncian maltrato a menores en el DIF Oaxaca; funcionarios ejercerían abuso de poder
Madres buscadoras se suman al carnaval de Mazatlán y exhiben la peor cara de Sinaloa
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Combis subirán a Altozano de manera definitiva, adelanta Gladyz Butanda
Comentarios