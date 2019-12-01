Llega el presidente de Alemania a México; sostendrá una reunión con Sheinbaum y empresarios

Llega el presidente de Alemania a México; sostendrá una reunión con Sheinbaum y empresarios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 21:38:07
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Cancún, Quintana Roo, a 18 de marzo de 2026.- México y Alemania fortalecen sus lazos diplomáticos y económicos con la visita oficial del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien arribó este miércoles al país para cumplir una agenda que contempla encuentros de alto nivel con autoridades federales y representantes del sector empresarial.

El mandatario europeo fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, acompañado de una comitiva integrada por funcionarios y empresarios, quienes le dieron la bienvenida en el inicio de su gira oficial.

Como parte de las actividades programadas, este jueves se prevé una reunión entre el canciller y la delegación empresarial alemana. Posteriormente, el funcionario acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la ceremonia de recepción oficial que se llevará a cabo en el Museo Maya de Cancún, además de participar en los encuentros bilaterales entre ambas delegaciones.

La relación entre México y Alemania se mantiene como una de las más relevantes dentro del ámbito económico internacional. El país europeo es actualmente el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en territorio mexicano y ocupa el quinto lugar a nivel global. Asimismo, Alemania se posiciona como el principal socio comercial de México dentro del bloque europeo, mientras que México representa el mercado más importante para el comercio alemán en América Latina.

De acuerdo con cifras correspondientes a 2025, el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó los 27.3 mil millones de dólares, lo que significó más del 30 por ciento del total del comercio entre México y la Unión Europea, reflejando la solidez de esta relación estratégica.

En la recepción también estuvieron presentes el director general para Europa de la Cancillería, Octavio Tripp, así como el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze.

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