Liberan cuatro ejemplares de lobo mexicano en la Sierra Madre Occidental

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 20:46:01

Durango, Dgo.,11 de abril de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que participaron en la liberación de cuatro ejemplares de lobo mexicano en la Sierra Madre Occidental, como parte de un proceso de reintroducción de la especie en su hábitat natural.

De acuerdo con la dependencia, la acción se realizó a través de la Oficina de Representación en Durango. Para dar seguimiento a su adaptación, desplazamiento y uso del territorio, a los animales se les colocaron collares de radiotelemetría, además de implementar monitoreo mediante cámaras trampa.

La Semarnat señaló que este proceso forma parte de un esfuerzo binacional entre México y Estados Unidos orientado a la recuperación del lobo mexicano, considerado una especie emblemática.

El regreso de estos ejemplares a la Sierra Madre Occidental ocurre después de más de 50 años de ausencia y, según la dependencia, contribuirá al equilibrio de los ecosistemas de la región.