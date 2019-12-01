Lamenta Sheinbaum muerte de capitán de la Marina presuntamente implicado en caso de huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 09:51:05
Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo la muerte de Abraham Jeremías “N”, capitán de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), ocurrida en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

“Lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana remarcó que no se tenía certeza de que dicho ex oficial estuviera involucrado en el caso de huachicol fiscal tras el decomiso de un buque en marzo pasado en Tampico.

“No hay certeza de que estuvo involucrado en este proceso, entonces vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Mariana y a la Armada de México, y por supuesto a los familiares”, puntualizó la gobernante.

En la previa, el capitán de la Marina, quien fungió como, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue encontrado sin vida dentro del puerto y según fuentes el caso fue confirmado como suicidio.

Noventa Grados
