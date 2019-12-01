La tumba de “El Mencho” se encuentra a metros de zona militar en Zapopan; está rodeada de flores y tiene su corona de "Gallo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 11:44:30
Zapopan, Jalisco, 6 de marzo del 2026.- La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes mejor conocido como "El Mencho" se encuentra en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El sitio se localiza a menos de un kilómetro de la zona militar donde la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo recientemente su conferencia matutina.

En los alrededores del cementerio se han observado personas que aparentemente vigilan el área, quienes incluso graban con sus teléfonos celulares a quienes se aproximan al lugar.

La sepultura permanece cubierta con flores y coronas fúnebres, entre ellas una que destaca por tener la figura de un gallo, símbolo asociado con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien también era apodado "El Señor de los Gallos".

 

