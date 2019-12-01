Juez del caso de "Los Porkys", entre los 14 detenidos en operativo contra huachicol fiscal

Ciudad de México, a 8 de septiembre 2025.- El ex juez federal Anuar “N”, se encuentra entre los 14 detenidos que derivaron de un operativo contra huachicol fiscal, de acuerdo con información de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción (MCCI).

Según lo revelado por la ONG tras una revisión de actas del Registro Público de Comercio, en noviembre de 2023, el ex togado fue designado como apoderado de la compañía fletera Mefra Fletes, empresa que transportaba en pipas el huachicol decomisado en Altamira, Tamaulipas, y en Ensenada, Baja California, a finales de marzo.

Dicha empresa participa al menos desde 2020 en este esquema de tráfico ilegal de hidrocarburos, que llega en buques a los puertos mexicanos y después es trasladado en pipas de esta compañía para su almacenamiento y comercialización, señaló MCCI.

Cabe recordar que el ex juzgador fue el responsable del caso de “Los Porkys”, en el que cuatro hombres presuntamente violaron a una menor de edad, de nombre Daphne “N”, en el estado de Veracruz.

No obstante, el ahora extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo destituyó de su cargo en el Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz en 2019 por “corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia” al otorgar un amparo contra su detención a Diego Gabriel “N”, uno de los presuntos abusadores de la menor.