Jefe de Escoltas de Carlos Manzo sabía que lo iban a matar un mes antes de su atentado: Juan Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 08:24:59

Ciudad de México, 15 de enero del 2025.- Juan Manzo, subsecretario del Gobierno de Michoacán, afirmó que desde un mes antes del asesinato de su hermano, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, existía información sobre un posible atentado en su contra, misma que habría sido conocida por el coronel José Manuel Jiménez, entonces jefe de escoltas del edil.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, Juan Manzo subrayó la urgencia de que el coronel sea detenido y rinda declaración ante las autoridades.

“Urge la detención del Coronel José Manuel Jiménez, quien era el jefe de escoltas de Carlos Manzo y quien también, dicho por él, sabía o tenía información de que habían querido atentar con Carlos Manzo desde un mes antes. Entonces, yo creo que es información muy relevante, muy importante, la que también urge que se presente a declarar y no debe de haber omisión ni del lado del movimiento del sombrero, ni del lado del Movimiento de Regeneración Nacional”.

El funcionario sostuvo que el homicidio no puede analizarse de manera aislada, sino junto con el dispositivo de seguridad y los avisos previos que presuntamente fueron ignorados.

“Desde luego que todo eso nos genera sospecha. Una es la ejecución, otra la manera como se generó el dispositivo de seguridad, la parte de Samuel García que también ya tenía conocimiento desde un mes antes, estaba siendo infiltrado con la planeación”.

Juan Manzo reconoció el trabajo de la Fiscalía del Estado de Michoacán, con apoyo de la Secretaría de Protección Ciudadana del Gobierno de México, al desarticular a la célula criminal responsable del asesinato, lo que permitió confirmar que el crimen fue perpetrado por un grupo del crimen organizado plenamente identificado.

Indicó que desde las primeras detenciones se estableció que hubo filtración de información desde el propio gobierno municipal.

“Se supo que había una persona del grupo de funcionarios que había filtrado información a los autores materiales”.

Las indagatorias llevaron a declarar a cerca de diez funcionarios, hasta citar a la secretaria particular Yesenia Méndez y, posteriormente, a Samuel García, director de Relaciones Públicas y Protocolo del ayuntamiento.

“Todos estamos muy atentos y pendientes de lo que suceda con esta investigación, porque queremos que se haga justicia lo más pronto posible”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que el siguiente paso será esclarecer la posible relación de los detenidos con el Cártel Jalisco y determinar si existió un interés político detrás del crimen.

“Solamente la detención y el seguimiento de esa línea de investigación nos va a llevar a eso”, sentenció.