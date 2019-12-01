Jara cesa a 12 miembros de su gabinete tras consulta de revocación de mandato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 08:20:56

Oaxaca, Oaxaca, a 19 de febrero 2026.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la salida de siete directores de instituciones públicas de la entidad y cinco secretarios de su gobierno, incluido Carlos Vichido Hernández, esposo de su sobrina, Daniela Jara, quien era titular de Infraestructuras y Comunicaciones.

Lo anterior se dio luego de que en la consulta de revocación de mandato, realizada el 25 de enero pasado, 38.1 por ciento de los votantes solicitó su renuncia al Ejecutivo estatal.

Desde hace algunas semanas, el morenista dio a conocer que efectuaba un análisis de su administración y con base en ello, realizaría ajustes a su equipo de trabajo en respuesta a los resultados del proceso de revocación.

Cabe señalar que, el medio La Jornada documentó que al menos 20 funcionarios públicos del estado tienen parentesco con el mandatario, varios de los cuales ya fueron retirados de sus cargos.

El pasado 17 de febrero, Shabin Jara Bolaños, hijo del gobernador, y su sobrino, Emmanuel Navarro Jara, renunciaron como secretario de Organización y presidente estatal de Morena, respectivamente.

En ese sentido, Salomón Jara informó sobre los cambios en su gabinete y en diversas dependencias; no obstante, no se refirió a sus familiares que ostentan cargos públicos, sólo se limitó a decir “que también han presentado su renuncia aquellas personas cuya participación en el gobierno ha generado malestar social”.