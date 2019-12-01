Jalisco impulsa modernización del transporte público con seguimiento en tiempo real

Guadalajara, Jalisco, 12 de marzo de 2026.- El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Transporte, anunció una alianza con la plataforma tecnológica Ualabee para implementar herramientas digitales que permitirán a las y los usuarios dar seguimiento en tiempo real al transporte público concesionado en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El proyecto contempla la incorporación de las 220 rutas que actualmente operan en la zona metropolitana, las cuales integran alrededor de 4 mil 500 unidades. Con esta tecnología, las personas usuarias podrán conocer la ubicación de los vehículos, planificar sus trayectos y consultar opciones de traslado mediante aplicaciones como Google Maps y Waze.

De acuerdo con la dependencia estatal, la información disponible en estas plataformas permitirá reducir los tiempos de espera en las paradas, además de ofrecer avisos sobre incidencias o modificaciones en el servicio, lo que busca mejorar la experiencia de movilidad de la población.

La estrategia también contribuirá al monitoreo del sistema de transporte y a la generación de datos que ayuden a optimizar la planeación del servicio y la toma de decisiones para fortalecer la modernización del sistema.

En una primera etapa, se realizará la actualización de rutas y derroteros para integrarlos a Google Maps y Waze. Posteriormente, en una segunda fase, se prevé incorporar la totalidad del parque vehicular del transporte público, con el objetivo de que las unidades puedan visualizarse en tiempo real desde Google Maps.