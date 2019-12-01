Invita ST a la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres Querétaro

Invita ST a la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:04:13
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Querétaro, Querétaro, 23 de marzo del 2026.- La Secretaría del Trabajo (ST) convoca a participar en la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres Querétaro 2026, que se realizará el jueves 26 de marzo, de 09:00 a 14:00 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

En donde 50 empresas ofertarán más de mil vacantes en los sectores industrial y de servicios, dirigidas a personas con escolaridad desde primaria hasta licenciatura, con sueldos que van hasta los 50 mil pesos mensuales.

Durante esta jornada participarán empresas de talla internacional como Airbus Helicopters, Pilgrim’s, Schneider Electric, American Industries, Safran y Heineken, entre otras.

Los interesados pueden registrarse previamente en: https://ferias.empleo.gob.mx o acudir directamente al recinto para conocer las opciones disponibles.

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