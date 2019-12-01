Investigan operaciones financieras de proveedores electorales; UIF congela 40 cuentas

Investigan operaciones financieras de proveedores electorales; UIF congela 40 cuentas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 21:46:29
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Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con proveedores electorales, luego de detectar movimientos financieros considerados de riesgo. Entre los nombres señalados en reportes sobre esta medida figura Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya gestión se encuentra bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades en la asignación de contratos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la medida alcanza a 40 personas, de las cuales 25 son físicas y 15 morales, que fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas tras los análisis realizados por la UIF.

Además del bloqueo financiero, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad de que se investiguen las operaciones identificadas y se determine si existen responsabilidades legales.

Hacienda aclaró que la inclusión en dicha lista constituye una acción preventiva y administrativa, por lo que no representa una declaración definitiva de culpabilidad. Asimismo, señaló que las personas involucradas conservan su derecho a la defensa y a la garantía de audiencia conforme a la legislación vigente.

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