Investigan muerte de niña de 7 años por disparo presuntamente desde helicóptero de la Guardia Estatal en Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 04:33:51

Matamoros, Tamaulipas, 1 de noviembre de 2026.- La muerte de una niña de siete años, quien recibió un disparo durante los hechos violentos registrados en Matamoros, Tamaulipas, es investigada por las autoridades, luego de que surgiera la versión de que el proyectil pudo haber sido accionado desde un helicóptero de la Guardia Estatal.

El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que la menor perdió la vida a consecuencia de una herida de arma de fuego, mientras que su madre también resultó lesionada. El mandatario expresó sus condolencias a la familia y aseguró que se investigará la procedencia del disparo.

De acuerdo con el pronunciamiento del gobernador, la agresión ocurrió en el contexto de una serie de hechos violentos posteriores a un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, que derivó en la detención de un objetivo prioritario.

Tras estas acciones se registraron bloqueos y vehículos incendiados en carreteras y avenidas de al menos ocho municipios.

En medio de esa situación, cinco personas murieron en dos accidentes de tránsito, luego de impactar sus vehículos contra unidades incendiadas que obstruían las vialidades.

A estas víctimas se suma la niña de siete años, cuya muerte también fue lamentada por el gobernador, quien reiteró su compromiso de esclarecer lo ocurrido y brindar acompañamiento a las familias afectadas.

La posible procedencia del disparo desde una aeronave de la Guardia Estatal es una de las líneas que se investigan y, hasta el momento, no ha sido confirmada como un hecho.