Investigan muerte de niña de 7 años por disparo presuntamente desde helicóptero de la Guardia Estatal en Tamaulipas

Investigan muerte de niña de 7 años por disparo presuntamente desde helicóptero de la Guardia Estatal en Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 04:33:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Matamoros, Tamaulipas, 1 de noviembre de 2026.- La muerte de una niña de siete años, quien recibió un disparo durante los hechos violentos registrados en Matamoros, Tamaulipas, es investigada por las autoridades, luego de que surgiera la versión de que el proyectil pudo haber sido accionado desde un helicóptero de la Guardia Estatal.

 

El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que la menor perdió la vida a consecuencia de una herida de arma de fuego, mientras que su madre también resultó lesionada. El mandatario expresó sus condolencias a la familia y aseguró que se investigará la procedencia del disparo.

 

De acuerdo con el pronunciamiento del gobernador, la agresión ocurrió en el contexto de una serie de hechos violentos posteriores a un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, que derivó en la detención de un objetivo prioritario.

 

Tras estas acciones se registraron bloqueos y vehículos incendiados en carreteras y avenidas de al menos ocho municipios.

 

En medio de esa situación, cinco personas murieron en dos accidentes de tránsito, luego de impactar sus vehículos contra unidades incendiadas que obstruían las vialidades.

 

A estas víctimas se suma la niña de siete años, cuya muerte también fue lamentada por el gobernador, quien reiteró su compromiso de esclarecer lo ocurrido y brindar acompañamiento a las familias afectadas.

 

La posible procedencia del disparo desde una aeronave de la Guardia Estatal es una de las líneas que se investigan y, hasta el momento, no ha sido confirmada como un hecho.

Más información de la categoria
Ataque armado deja a dos jóvenes heridos en Celaya, Guanajuato
Choque de motos deja un herido en Zamora, Michoacán
Agreden a velador en Zamora, Michoacán; resultó herido
Mujer que perdió la vida en ataque en Celaya era policía de Silao
Más información de la categoria
Uruapan, Michoacán: Lo amenazaron, lo mataron tras entrevistar a Carlos Manzo y el crimen contra el periodista Mauricio Solís, el primero de la era Sheinbaum, sigue sin respuestas 
Michoacán: Habitantes de San Fernando, Apatzingán, pasan la noche con temor tras enfrentamiento armado
Profeco vigilará precios durante el fin de semana de Día de Muertos en Pátzcuaro
Michoacán invita a recorrer Pátzcuaro y sus comunidades en esta Noche de Muertos