Investigan ingreso a México de municiones para Ejército de EEUU; son utilizadas por criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 13:45:37

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Informó que su gobierno ya investiga el supuesto ingreso al país de municiones calibre .50 que producidas en Estados Unidos y que son utilizadas por organizaciones criminales en territorio mexicano, tal y como reportó el sábado el periódico The New York Times (NYT).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que su administración revisa dicha información, para tocar el tema con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Estamos revisando este reporte. Salió en el The New York Times ayer creo o no sé, el sábado. Estamos revisando el reporte para poder, pues hablar con el Gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas que son de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos están entrando a México", declaró la jefa del Ejecutivo federal.

Cabe recordar que el pasado 7 de febrero, el rotativo neoyorquino citado reportó que las municiones de calibre .50 fabricadas para el ejército estadounidense acaban en manos de los cárteles de la droga en México.

Según NYT la Planta de Municiones del Ejército de Lake City (LCAAP), ubicada en Independence, Missouri, una instalación clave del Departamento de Guerra, representa el nexo industrial más crítico en la cadena de suministro de armamento ligero de Estados Unidos.