Instalan Gabinete de Búsqueda de Personas en CDMX; habrá nueva estrategia en abril

Ciudad de México, a 1 de febrero 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la capital del país.

Dicho grupo tiene como objetivo crear de una nueva estrategia para la búsqueda de personas en la Ciudad, misma que comenzará a operar el próximo mes de abril.

La mandataria capitalina se comprometió ante representantes de colectivos de personas buscadoras a movilizar “las fuerzas de este gobierno para alcanzar a las personas desaparecidas”.

“Todas las desapariciones tienen el mismo valor, porque detrás de ellas siempre está la esperanza de que las personas que no están o no sean localizadas aparezcan, así que reitero que una vez más a las familias que no están solas, estas puertas de este edificio siempre van a estar abiertas para recibir a las familias buscadoras, vamos a ir a donde sea que tengamos que ir a buscar a sus seres queridos”, aseguró Brugada Molina.

Se detalló que el gabinete, que sesionará todos los días y se encargará de diseñar estrategias para la búsqueda de personas en la ciudad, estará coordinado por la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía capitalina (FGJCDMX) y estará integrado por dependencias y organizaciones y colectivos de búsqueda de personas.