Instala Jalisco Comando Operativo para garantizar la Seguridad en Salud durante el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:05:19

Guadalajara, Jalisco, 12 de diciembre de 2025.- Para coordinar e implementar mecanismos clave de las estrategias preventivas, vigilancia epidemiológica y atención médica oportuna durante el Mundial 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), instaló el Comando Operativo para la Seguridad en Salud.

Encabezadas por la SSJ, 24 instituciones del Sector Salud, junto la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y la Secretaría de Seguridad del Estado, conforman este comando encargado de respuesta inmediata en atención médica en las sedes y zonas de concentración.

Durante la sesión la SSJ expuso el Plan Integral de Acción, con el que busca garantizar entornos seguros para residentes, turistas y delegaciones participantes; tanto el estadio de futbol que es una de las sedes; como de los sitios turísticos y recreativos que formarán parte de la experiencia de este magno evento.

Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud de Jalisco, destacó que el Mundial de Futbol 2026 representa uno de los eventos deportivos más relevantes que albergará Jalisco, lo que exige una estructura operativa robusta y planeada antes, durante y después del torneo.

“El Comando Operativo para la Seguridad en Salud es una instancia normativa establecida para las secretarías de salud de los estados sede del Mundial 2026 y forma parte de un componente federal similar. Dado que un evento de esta magnitud implica importantes retos logísticos, en materia de salud requiere una estrategia integral planificada”, afirmó Pérez Gómez.

Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de la SSJ, informó las líneas de trabajo que plantea el Plan de Acción, centradas en la coordinación interinstitucional, vigilancia sanitaria, la capacidad de respuesta e implementación de sistemas de alerta temprana en zonas de alta concentración de personas.

“Se propone identificar la infraestructura móvil de salud —hospitales, unidades médicas terrestres y aéreas—, servicios médicos municipales y protección civil; garantizar el abasto de medicamentos e insumos (...); establecer canales de comunicación y coordinación entre el Sector Salud; e implementar un sistema de alerta temprano en zonas de alta concentración de personas”, agregó Rivera Ávila.

La instalación del Comando Operativo representa el primer paso de una estrategia integral que se desarrollará durante los próximos meses, conforme avanza la planeación general de la Copa Mundial México 2026.

Entre las Acciones del Comando Operativo se contempla la delimitación de la Red Hospitalaria para la atención a visitantes nacionales y extranjeros, así como la identificación de la infraestructura móvil de salud —hospitales, unidades médicas, ambulancias terrestres y aéreas, además del personal requerido—.

Asimismo incluye la garantía del abasto de medicamentos e insumos estratégicos, la integración de planes de contingencia ante desastres naturales y otros fenómenos, y la implementación de sistemas de alerta temprana en sedes y zonas de alta concentración.

Además se establecen canales directos de coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública, mecanismos de referencia hacia hospitales de segundo y tercer nivel y se refuerza la notificación inmediata de casos sospechosos de enfermedades.

El plan incorpora estrategias de prevención y educación en salud para asistentes nacionales y extranjeros.

De igual manera, se prevé la instalación de puntos de apoyo psicosocial con personal capacitado, la promoción de medidas de prevención de accidentes y del consumo responsable de alcohol, así como el fortalecimiento de la vigilancia y el control sanitario en puntos de entrada y salida internacionales, como aeropuertos, puertos, carreteras y hoteles.

De igual forma, la verificación de abastecimiento de agua potable y la supervisión de condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos de alimentos y bebidas. Finalmente, se impulsa el uso responsable del preservativo y pruebas rápidas para detección de ITS.

Entre las instituciones asistieron titulares y representantes de IMSS Jalisco y sus tres UMAE; Hospital Militar de Especialidades; OPD Hospital Civil de Guadalajara; Asociación de Hospitales Privados; SAMU; CEPAJ; CECAJ; COESIDA; CESMA; COPRISJAL; Hospital General de Occidente; Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Así como el Comité Organizador de la FIFA en Guadalajara.