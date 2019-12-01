Iniciativa permitirá a alumnas de nivel primaria y secundaria faltar a clases en caso de dolor menstrual en CDMX; indican que también habrá facilidades por si presentan algún embarazo

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2025.- Luego de que la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación presentara una propuesta en materia de salud menstrual, la cual reconoce el derecho a solicitar la justificación de inasistencias por salud al presentar cólicos en las escuelas públicas del país, el pleno del Congreso de la Ciudad de México, informó el día de hoy que la propuesta fue aprobada.

Se informó que solo se aplicará en niñas y adolescentes que estudian el nivel de primaria y secundaria, las cuales presenten síntomas de dismenorrea o menstruación, para así poder justificar las faltas sin que afecte su desempeño académico, ni se generen sanciones disciplinarias por ello.

“Existe el derecho a solicitar la justificación de inasistencias por salud menstrual, permitiendo que las ausencias derivadas de síntomas incapacitantes puedan ser validadas; y en caso de que la inasistencia coincida con un evento de evaluación o desempeño, se tendrá derecho a solicitar su reprogramación conforme a los lineamientos establecidos por la institución", indica la modificación en el artículo 111 de Ley de Educación de la Ciudad de México.

“El objetivo principal de la iniciativa es modificar la Ley de Educación de la Ciudad de México para reconocer el derecho de las personas estudiantes menstruantes para solicitar un justificante para ausentarse de sus actividades escolares durante los días en que su malestar lo requiera", indicaron.

Con esto se indicó que en caso de que el día que presenten malestar por la menstruación existiera un examen, tendrán derecho a que se les reprograme para cuando puedan presentarlo, además, la reforma también indica facilidades para que las alumnas terminen sus estudios en caso de que exista un embarazo, o se encuentren en periodo de lactancia.