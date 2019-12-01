Inicia prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil

Ciudad de México, 5 de septiembre del 2025.- Como parte de los esfuerzos para combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas, el 1 de septiembre arrancó una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil. El proyecto está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

La prueba permitirá definir áreas de mejora en los procesos de registro de líneas y usuarios que estarán a cargo de los concesionarios y comercializadores del servicio móvil, previo a la entrada en vigor de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La identificación se realizará con documentos oficiales que contengan la CURP, vinculando a las personas con la línea contratada o adquirida.

Las autoridades aclararon que los datos personales estarán resguardados por las empresas telefónicas, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales, y el gobierno no tendrá acceso a ellos.

El ejercicio concluirá en octubre, cuando inicie la obligatoriedad del registro de nuevas líneas en todos los puntos de venta.

En el caso de las líneas activas, se otorgará un periodo adicional para el registro, que podrá realizarse de manera remota a través de las modalidades que habiliten las compañías, con el fin de facilitar el proceso a las y los usuarios.