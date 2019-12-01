Inicia Oficina Móvil noviembre con recorridos en 22 municipios   

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:09:14

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- Del 3 al 6 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige Antonio Martínez Dagnino, desplegará el programa Oficina Móvil en 17 estados para atender a 4 mil 206 personas.

Los módulos itinerantes visitarán, durante estos cuatro días, 22 municipios donde se prevé que realicen 8 mil 916 trámites. Las ubicaciones y horarios de cada unidad móvil pueden consultarse en el Portal del SAT.

Sin previa cita, las personas pueden realizar la inscripción al RFC, generar y renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF), además de recibir orientación. Los horarios de servicio son de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Cabe mencionar que debido a que el 2 de noviembre fue día feriado oficial, las unidades móviles iniciarán sus recorridos a partir de este martes 3 de noviembre.

El despliegue de los módulos de atención es posible gracias a la colaboración, entre el SAT y gobiernos estatales y municipales, lo que permite impulsar la formalidad y las actividades económicas locales, además de promover la nueva cultura contributiva.

Baja California. Del 3 al 6 de noviembre, el módulo itinerante del SAT estará en el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que se ubica en calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era.

Campeche. La Oficina Móvil dará servicio del 4 al 6 de noviembre, en el municipio de Escárcega. Estará instalada en Andador Luis Donaldo Colosio núm. 1, Col. Escárcega Centro.

Guanajuato. El 4 de noviembre, un módulo de atención del SAT estará en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Dolores Hidalgo, que se encuentra en Av. de Los Héroes núm. 77, Col. San Cristóbal.

Tabasco. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco recibirá, los días 4 y 5 de noviembre, a la unidad móvil del SAT, la cual estará ubicada en Prolongación de Av. Paseo Usumacinta s/n, Col. González 1ra. Sección, municipio de Centro.

Tlaxcala. El 4 de noviembre, habrá un módulo de atención en el municipio de San Lorenzo Axocomanitla. Podrá ser ubicado en calle Plazuela Pedro Morales s/n, Col. Centro.

Chihuahua. El 5 de noviembre, la Oficina Móvil arribará a la división de Contabilidad y Facturación de la Universidad Cultural, que se encuentra en calle Simona Barba núm. 6100, Col. Villahermosa, Ciudad Juárez.

Coahuila. Al municipio de Zaragoza llegará, el 5 de noviembre, el módulo itinerante, el cual estará instalado en calle Allende núm. 104, sin colonia.

Durango. El 6 de noviembre, la Oficina Móvil dará servicio en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, que están en el municipio de Guadalupe Victoria, en calle José Ramón Valdez núm. 40, Col. Guadalupe Victoria Centro.

Estado de México. La Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Huehuetoca, recibirá la visita de la Oficina Móvil el próximo 6 de noviembre. Estará instalada en calle Nuestra Señora de Los Ángeles Manzana 93, Col. La Cañada, municipio de Huehuetoca.

Zacatecas. El 6 de noviembre, el módulo itinerante estará nuevamente en la Casa Municipal de Cultura Zacatecas, que se encuentra en Av. Héroes de Chapultepec núm. 1110, Col. Lázaro Cárdenas.

Oficinas con horario diferido

Chiapas. En el Instituto Tecnológico de Tapachula estará la unidad móvil del SAT, del 3 al 6 de noviembre. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en Carretera a Puerto Madero km. 2, Col. Tapachula Centro.

Jalisco. Del 3 al 5 de noviembre, el módulo itinerante dará servicio en el municipio de Zacoalco de Torres. Estará instalado en calle Leandro Valle núm. 13, Col. Zacoalco de Torres Centro y atenderá en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Nayarit. La Oficina Móvil del SAT llegará al Instituto Nayarita de la Juventud para brindar servicio del 3 al 5 de noviembre. Atenderá de 9:00 a 16:00 horas, en calle Paseo Santo Santiago s/n, Col. Santo Santiago, municipio de Ixtlán del Río.

San Luis Potosí. Del 3 al 6 de noviembre, el módulo itinerante estará en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se ubica en Calle Madero núm. 849, Col. Moderna, Ciudad de San Luis Potosí. El horario de servicio será de 8:30 a 17:00 horas.

Sinaloa. El 3 de noviembre, la unidad móvil del SAT participará en la Feria del Empleo, que se realizará en el municipio de Escuinapa. Atenderá a las personas de 9:00 a 15:00 horas, en calle Gabriel Leyva Solano núm. 42, Col. Escuinapa Centro.

Baja California. Del 4 al 6 de noviembre, un módulo itinerante estará en el municipio de San Felipe, donde se instalará en Calzada Chetumal s/n, Col. Los Arcos, y dará servicio de 9:00 a 16:00 horas.

Durango. El 4 de noviembre, la Oficina Móvil estará en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, que se encuentran en el municipio de Rodeo, en calle Independencia núm. 73, Col. Rodeo Centro. El horario de servicio será de 9:00 a 15:00 horas.

También llegará, el 5 de noviembre, a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, que están en el municipio de Nuevo Ideal, en calle José Ramón Valdez núm. 503, Col. Nuevo Ideal Centro. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

Oaxaca. La Universidad del Istmo Campus Tehuantepec recibirá el 4 de noviembre un módulo itinerante del SAT, el cual dará servicio de 8:00 a 16:00 horas, en Av. Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz Tagolaba, municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

El 5 de noviembre estará en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, y se instalará en Carretera Chihuitán Ixtepec s/n, Col. Ciudad Ixtepec Centro, Ciudad Ixtepec.

También estará en el Campus Juchitán de dicha universidad, el próximo 6 de noviembre, de 8:00 a 15:00 horas. El módulo podrá ser localizado en Carretera Transístmica Juchitán La Ventosa km. 14 s/n, Col. La Ventosa, municipio de Juchitán de Zaragoza.

Zacatecas. El 4 de noviembre, la Oficina Móvil del SAT participará en la Primera Expo de Instituciones Financieras y Crediticias "Financiamiento Productivo para Negocios", que se realizará en Av. Héroes de Chapultepec núm. 1110, Col. Lázaro Cárdenas, Ciudad de Zacatecas. El horario de servicio será de 9:30 a 14:00 horas.

Aguascalientes. El 5 de noviembre, un módulo de atención del SAT estará en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Delegación Aguascalientes, que se encuentra en calle Juan de Montoro núm. 124, interior A, Col. Aguascalientes Centro, Ciudad de Aguascalientes. El horario de atención será de 9:00 a 13:00 horas.