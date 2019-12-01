Inicia credencialización del Servicio Universal de Salud; será válida en todo el sistema público: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 20 de enero de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026 se realizará la credencialización del Servicio Universal de Salud, identificación que garantizará el acceso a la atención médica en el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios de salud de las Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud.

Durante la conferencia matutina, explicó que el objetivo es que todas y todos los mexicanos cuenten con esta credencial, independientemente de su afiliación, y que en los próximos años se fortalezca la integración de los sistemas de salud, considerando que algunos estados aún no se adhieren al IMSS Bienestar.

Detalló que la credencial contará con un código QR que permitirá acceder al servicio correspondiente y consultar de forma inmediata el expediente médico digital, el cual estará resguardado en una base de datos protegida, facilitando el intercambio de información entre instituciones de salud.

La mandataria informó que esta etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y forma parte de la estrategia para digitalizar y fortalecer el sistema público de salud en el país.