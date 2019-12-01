Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 23:02:44

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 82 funcionarios fueron sancionados por distintas irregularidades. Entre ellos se encuentra Martín Borrego Llorente, exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien no podrá ocupar un cargo público durante un año.

El caso de Borrego está relacionado con su boda, celebrada en octubre de 2024 en el Museo Nacional de Arte (MUNAL). Para realizar el evento, el exfuncionario había solicitado el espacio con el argumento de que se trataba de una celebración por los 90 años de relaciones diplomáticas entre México y Rumania.

Sin embargo, las autoridades determinaron que el lugar fue utilizado para una fiesta privada y no para el evento oficial que se había anunciado, por lo que recibió la sanción de un año de inhabilitación.

Además de este caso, otros servidores públicos recibieron castigos que incluyen suspensiones, destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años. Las sanciones también alcanzaron a una empresa y a un particular.

De acuerdo con la dependencia, el monto total de las multas e indemnizaciones relacionadas con estos casos asciende a 175 millones de pesos.