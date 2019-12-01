Informa la CNPC los daños y acciones que se realizaron tras el sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero

Informa la CNPC los daños y acciones que se realizaron tras el sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 19:03:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 2 de enero de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado a las 07:58 horas, con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, se activaron de inmediato los protocolos de atención en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

El Servicio Sismológico Nacional reportó hasta el mediodía 420 réplicas, la más intensa de magnitud 4.7. En Guerrero, el movimiento se percibió de forma fuerte, lo que derivó en evacuaciones preventivas y recorridos de supervisión en los 85 municipios. No se reportan personas fallecidas ni lesionadas, únicamente atenciones por crisis nerviosa. De manera preliminar, se identificaron daños materiales como derrumbes carreteros, fugas de gas y afectaciones en viviendas, edificios públicos y hospitales en municipios como Acapulco, San Marcos, Chilpancingo y Tlapa, entre otros, los cuales continúan en evaluación.

Diversas unidades médicas del ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar registraron daños menores como caída de plafones, vidrios rotos y evacuaciones preventivas de pacientes, sin afectaciones estructurales ni al personal. Los aeropuertos de Acapulco y de la Ciudad de México realizaron revisiones de seguridad y mantienen operaciones normales.

En Guerrero se reportaron ocho incidencias carreteras, principalmente por caída de rocas, sin cierres totales. La CFE informó que hasta el corte más reciente se ha restablecido cerca del 76 por ciento del suministro eléctrico en Guerrero, Ciudad de México y Estado de México.

En la Ciudad de México se reportan 12 personas lesionadas, caída de postes y árboles, así como afectaciones eléctricas en algunas colonias. Se realizan inspecciones preventivas en inmuebles y estructuras.

El sismo fue percibido en diversos estados del país, como Oaxaca, Veracruz, Morelos y Puebla, sin reportes de daños mayores. En otras entidades la percepción fue ligera o nula.

Las autoridades continúan con las labores de evaluación y exhortan a la población a mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un individuo en la colonia Palmira de Apatzingán, Michoacán; resultó herido
Aprehenden a dos personas, presuntas responsables del secuestro agravado de un comerciante ocurrido en la localidad de Toreo Alto de Uruapan, Michoacán
Reportan un muerto en balacera en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán 
Balean a un individuo en la colonia Sol Naciente de Uruapan, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Confirman dos personas fallecidas, tras el sismo con epicentro en Guerrero
Captura en Morelia reaviva el caso Hipólito Mora: Cae “El Taquero”, con recompensa de 100 mil pesos por homicidio del fundador de las autodefensas en Michoacán 
Michoacán: 18 colombianos desaparecidos; localizados 4 confirman que fueron reclutados a la fuerza por el crimen organizado
Sectur sin reporte de afectaciones por sismo en la costa michoacana
Comentarios