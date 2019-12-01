INE se ajustará a recorte presupuestal, asegura Blanca Cruz; reporta que Taddei aún no entrega oficina

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2026.- La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García aseguró que el organismo autónomo se ajustará al recorte de 5 mil millones de pesos que realice la Cámara de Diputados a su presupuesto.

Igualmente, indicó que el Consejo General espera la notificación sobre a qué rubros se aplicará los recortes para organizar y dar prioridad a los gastos esenciales de la elección de 2027.

“En este momento tendríamos que revisar, insisto, cómo vamos a poder ajustar y aquí lo que hay que dejar muy claro es que ninguna actividad sustancial del proceso se puede ver afectada, entonces a esa le vamos a dar prioridad y tendríamos que revisar que otros proyectos que sean, digamos, de un nivel secundario que pueden esperar, se podrían estar pausando o modificando”, dijo la funcionaria en entrevista.

Por otra parte, la consejera presidenta provisional recalcó que, hasta el momento, su antecesora, Guadalupe Taddei Zavala no ha entregado su oficina.

Expuso que por ley está obligada a la entrega recepción de los bienes que estaban bajo su resguardo para lo cual podría nombrar a un representante.

“Nosotros no hemos tomado posesión de la oficina ni los bienes porque primero se tiene que formalizar la entrega. Estamos todavía en el momento en que nosotros, o sea como entrantes, podemos revisar e incluso podemos advertir si no se ha hecho y hay un incumplimiento; el Órgano Interno de Control nos lo tendrá que decir; insisto, es que la obligación le pertenece al funcionario saliente”, dijo Cruz García.