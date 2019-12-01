Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 20:52:45

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con los movimientos en su estructura administrativa y designó a tres nuevos encargados de despacho en áreas fundamentales para su funcionamiento, correspondientes a Comunicación Social, Asuntos Jurídicos y Fiscalización, cuyos nombramientos entraron en vigor este miércoles 18 de noviembre.

Se trata de Israel Fernández Alonso, quien asumió la Coordinación Nacional de Comunicación Social; Michell Jaramillo Gumecindo, al frente de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y Nely Zarahit Pérez Martínez, quien quedó como encargada de la Unidad Técnica de Fiscalización.

De acuerdo con la información difundida por el organismo electoral, Fernández Alonso es licenciado en Comunicación y cuenta con experiencia dentro del Instituto, donde se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica durante el periodo de 2011 a 2023.

En tanto, Jaramillo Gumecindo es especialista en Justicia Electoral y desde 2025 ocupaba la Dirección de Instrucción Recursal del INE. Anteriormente trabajó como secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por su parte, Pérez Martínez cuenta con trayectoria en materia de fiscalización electoral desde 2012 y desde 2023 estaba al frente de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de esa misma unidad, cargo al que llegó mediante un concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional. Durante su gestión se resolvieron 3 mil 154 procedimientos sancionadores relacionados con esta materia.

Los relevos se producen después de que el INE diera a conocer la salida de los anteriores titulares de Fiscalización y Asuntos Jurídicos, cuyas renuncias tuvieron efectos a partir del 16 de noviembre.

Adicionalmente, el Instituto informó que las personas responsables de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales concluirán sus respectivos encargos el próximo 30 de noviembre, por lo que se esperan nuevos movimientos en esas áreas.