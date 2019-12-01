INE llevará ante la FGR posibles irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei

INE llevará ante la FGR posibles irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 21:31:56
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Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles delitos cometidos al interior del organismo durante la gestión de Guadalupe Taddei, así como la participación de otros funcionarios y excolaboradores que pudieran tener alguna responsabilidad.

La presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz, informó que las diez consejerías electorales acordaron instruir a sus respectivos equipos jurídicos para elaborar el recurso, con el propósito de que las autoridades ministeriales investiguen los señalamientos y determinen si existen responsabilidades penales.

Explicó que la denuncia no estará dirigida exclusivamente contra Taddei, quien encabezó el organismo del 3 de abril de 2023 al 26 de octubre de 2026, sino que podrá abarcar a trabajadores de distintos niveles, desde quienes ocuparon la Secretaría Ejecutiva hasta titulares de direcciones y subdirecciones.

Cruz aclaró que el INE no presentará una lista específica de personas señaladas ni determinará qué delitos pudieron cometerse, ya que ambas cuestiones corresponden a las autoridades competentes. Asimismo, indicó que se prevé presentar la denuncia a más tardar este miércoles 4 de noviembre.

Adelantó que el Consejo General también contempla aprobar acciones emergentes durante su sesión del jueves, mientras continúan las revisiones sobre las posibles irregularidades. En este proceso participarán también las instancias fiscalizadoras correspondientes, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control.

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