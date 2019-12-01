INE aprueba cambios en la credencial para incluir identidad de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:35:02

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves modificaciones a la credencial para votar con el objetivo de incorporar nuevos datos relacionados con identidad de género y autoidentificación étnica, además de reforzar los elementos de seguridad del documento.

Durante la sesión extraordinaria celebrada este 12 de marzo, el organismo electoral avaló que en la credencial puedan incluirse campos como identidad de género con las opciones mujer, hombre y no binario, así como la posibilidad de registrar la autoidentificación indígena o afroamericana.

En la discusión se destacó la importancia de que este documento oficial de identificación cumpla con los principios de igualdad, inclusión y no discriminación, garantizando el reconocimiento de la diversidad de la población.

Asimismo, se informó que a partir de junio las personas podrán decidir si en su credencial se visualizará el campo correspondiente a sexo, género o identidad de género.

Respecto a la identidad de género, las opciones contempladas serán las siglas “M” para mujer, “H” para hombre y “NB” para personas no binarias.

Con estas modificaciones, el INE busca actualizar la credencial para votar como documento oficial de identificación, fortaleciendo tanto su seguridad como el reconocimiento de la diversidad de la ciudadanía.