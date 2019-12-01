INE aprueba cambios en la credencial para incluir identidad de género

INE aprueba cambios en la credencial para incluir identidad de género
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:35:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves modificaciones a la credencial para votar con el objetivo de incorporar nuevos datos relacionados con identidad de género y autoidentificación étnica, además de reforzar los elementos de seguridad del documento.

Durante la sesión extraordinaria celebrada este 12 de marzo, el organismo electoral avaló que en la credencial puedan incluirse campos como identidad de género con las opciones mujer, hombre y no binario, así como la posibilidad de registrar la autoidentificación indígena o afroamericana.

En la discusión se destacó la importancia de que este documento oficial de identificación cumpla con los principios de igualdad, inclusión y no discriminación, garantizando el reconocimiento de la diversidad de la población.

Asimismo, se informó que a partir de junio las personas podrán decidir si en su credencial se visualizará el campo correspondiente a sexo, género o identidad de género.

Respecto a la identidad de género, las opciones contempladas serán las siglas “M” para mujer, “H” para hombre y “NB” para personas no binarias.

Con estas modificaciones, el INE busca actualizar la credencial para votar como documento oficial de identificación, fortaleciendo tanto su seguridad como el reconocimiento de la diversidad de la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpes a estructuras de Jalisco y Sinaloa en Chiapas: Con apoyo de Black Hawk caen 13 personas en operativo de alto impacto
Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato
Se incendia sala de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa
Más información de la categoria
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Inter Guardia Civil fortalece la dignificación policial y reconoce talento deportivo de más de mil elementos de la SSP Michoacán, destaca su titular José Antonio Cruz Medina
¡Congresos de lujo! Mantener a diputados de BC, Morelos y Michoacán cuesta hasta 35 millones de pesos anuales por cada uno, exhibe Sheinbaum
Michoacán: Coordinación interinstitucional otorga beneficios preliberacionales a 9 mujeres 
Comentarios