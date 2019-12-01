Incendio daña instalaciones del Metro y deja sin servicio 11 estaciones de la Línea B

Incendio daña instalaciones del Metro y deja sin servicio 11 estaciones de la Línea B
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 19:57:28
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Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- Un incendio registrado en las inmediaciones del Metro de la Ciudad de México provocó daños en el cableado eléctrico de la Línea B, por lo que este miércoles se suspendió el servicio de trenes en 11 estaciones que conectan con el Estado de México.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el fuego ocurrió entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía y, de manera preliminar, habría sido provocado por la quema de basura. Las llamas alcanzaron parte de las instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de los trenes.

Debido a los daños, el servicio quedó limitado de Buenavista a Oceanía, mientras que las estaciones Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón, Villa de Aragón, Nezahualcóyotl, Impulsora, Río de los Remedios, Múzquiz, Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca permanecieron sin circulación de trenes.

Para apoyar a los usuarios afectados, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) fueron enviadas a la zona para realizar traslados entre Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que personal del organismo trabajaba en la reparación del cableado y los equipos dañados. Las autoridades tenían como objetivo recuperar el servicio en toda la Línea B antes de las 18:30 horas de este miércoles.

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