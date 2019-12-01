Inauguran Bachillerato Tecnológico en García y anuncian dos nuevos planteles para 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 21:11:27

García, Nuevo León, 7 de febrero de 2026.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (BTIS) No. 299 en el municipio de García y anunció la construcción de dos nuevos planteles de nivel medio superior en Nuevo León durante este 2026, los cuales estarán ubicados en General Escobedo y Pesquería.

Durante el evento, la mandataria federal destacó que el objetivo es ampliar la cobertura educativa y acercar las preparatorias a los hogares de las y los jóvenes, con el fin de reducir la deserción escolar en el nivel medio superior. Señaló que estudios previos detectaron que la distancia y los tiempos de traslado son factores que influyen en el abandono escolar, por lo que se impulsará la construcción de más centros educativos en el país.

Sheinbaum Pardo explicó que, con la implementación del Bachillerato Nacional dentro del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, las y los estudiantes podrán egresar con doble certificación: el certificado de Bachillerato General, que permite continuar con estudios superiores, y un certificado técnico avalado por una institución pública de educación superior.

Asimismo, informó que se buscará establecer coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para fortalecer la certificación técnica de los bachilleratos públicos en la entidad.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, exhortó a la comunidad estudiantil del nuevo plantel a concluir sus estudios y contribuir a disminuir los índices de deserción escolar.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el plantel cuenta con capacidad para 540 estudiantes por turno, dos edificios de tres niveles, 12 aulas, cuatro laboratorios, así como plaza cívica y áreas verdes.

En su intervención, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció el respaldo del Gobierno de México en materia educativa y de infraestructura, y destacó obras estratégicas como el Tren del Golfo de México, que también tendrá paso por el municipio de García.

Durante el acto, la estudiante Valeria Montalván Govea, de la carrera de Electromovilidad, agradeció la construcción del plantel, al señalar que ahora puede estudiar en una institución cercana a su domicilio.