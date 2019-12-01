Ataque armado deja dos hombres heridos cerca del Hospital Regional de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 22:34:45

Uruapan, Mich., a 7 de febrero de 2026.— La noche de este sábado se registró un ataque armado en la colonia El Planetario, a escasos metros del Hospital Regional de Uruapan, que dejó como saldo a dos hombres heridos por impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en la calle Uranio, esquina con Tierra, donde vecinos alertaron al número de emergencias tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y observar a dos personas lesionadas en la vía pública. Las llamadas movilizaron de inmediato a corporaciones de seguridad y servicios de auxilio.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, ambas con heridas producidas por arma de fuego. Posteriormente, los dos hombres fueron trasladados a un hospital de la ciudad, donde permanecen internados bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y fuerzas federales acordonaron la zona para permitir las labores correspondientes. Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán arribó al lugar para iniciar las diligencias legales y llevar a cabo la recolección de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.