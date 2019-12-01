Asesinan a pedradas a un joven en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 20:59:09

Jacona, Michoacán, a 07 de febrero de 2026.- Un jovencito fue asesinado a pedradas en un lote baldío de la colonia Los Álamos, la víctima esta sin identificar, informaron fuentes policiales.

Respecto al macabro hallazgo se conoció que minutos antes de las 08:00 horas, operadores del C5 SITEC recibieron un reporte ciudadano sobre una persona tirada en la calle Mirasol.

Uniformados de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional se movilizaron al lugar donde observaron a un masculino con heridas contusas en la cabeza por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal revisaron al muchacho e indicaron que carecía de signos vitales, por lo que los oficiales acordonaron la zona.

El occiso es de aproximadamente 15 a 18 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla color azul, camisa a cuadros rojo con negro, chaleco azul con negro y tenis blanco.

La Unidad Especializada en la Escena del crimen llego al lugar y realizo las actuaciones correspondientes, así mismo trasladaron el cadáver al Semefo para que sea identificado.