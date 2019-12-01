Inaugura Sheinbaum Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 12:49:15

Ciudad de México, a 9 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que el inmueble está ubicado en la en la alcaldía Gustavo A. Madero, pero será replicado en otros lugares del país.

“Fue iniciado en su momento por la alcaldía Gustavo A. Madero, hace tiempo, (después) se quedó abandonado; durante Covid lo rehabilitamos (para la atención de esa enfermedad en los tiempos de pandemia). Este edificio recibió donaciones de Grupo Modelo de 100 millones de pesos, y no nos daba para hacer un hospital mayor, por eso hicimos un hospital oncológico para la mujer”, apuntó la jefa del Ejecutivo federal.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada aseveró que “este hospital es muy importante, como lo explicó la presidenta, va a jugar un papel trascendental en hacer justicia a las mujeres en enfrentar el cáncer: de mama. cérvicouterino, de ovario”.

Además, la gobernante capitalina alertó que una de cada cinco mujeres en la capital del país fallece por cáncer de mama.

“En la Ciudad de México 20 de cada 100 mujeres, es la tasa de incidencia de muertes por cáncer de mama, sabemos que este cáncer se puede curar si se detecta a tiempo”, comentó Brugada Molina.