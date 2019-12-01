Impulsa SE-Sipinna acciones de prevención de adicciones a la niñez y juventudes de Santiago Jamiltepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 16:09:57

Santiago Jamiltepec, Oax. 6 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer factores de protección y promover entornos seguros, personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) participó en el foro “Sin Drogas Salvas Tu Vida” realizado en Santiago Jamiltepec.

En este espacio se compartieron a 150 personas menores de edad las herramientas informativas y reflexivas, que les permitan identificar situaciones que pueden afectar su bienestar; así como reconocer alternativas y redes de apoyo que les brinden acompañamiento oportuno.

La titular de SE-Sipinna, Alma Deisy Bautista Ramos enfatizó la importancia de fortalecer estas campañas preventivas y solicitó el apoyo de las y los adolescentes para convertirse en promotores de la protección personal y colectiva, dentro de su comunidad escolar y familiar.

Asimismo, se impartió una ponencia en la cual se habló a las juventudes sobre la importancia de las redes de apoyo y las consecuencias del consumo de drogas.