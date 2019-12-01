Imparte DIF Oaxaca capacitaciones Nutrir con Amor 2025 para fortalecer la alimentación saludable en la entidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 15:19:11

Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de diciembre de 2025. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca impartió 80 capacitaciones como parte de la estrategia Nutrir con Amor 2025, con el objetivo de reforzar los conocimientos en alimentación saludable entre responsables de cocinas escolares y comunitarias de las ocho regiones del estado.

Esta estrategia, impulsada por la Presidenta Honoraria del organismo estatal, Irma Bolaños Quijano; integra a las y los encargados de los programas Desayuno de Letritas y Guisos de mi Pueblo, quienes recibieron formación para la elaboración de menús completos y balanceados en beneficio de 8 mil 373 personas, entre ellas niñas, niños y población prioritaria.

Las sesiones, impartidas por personal de la Dirección de Operación y Asistencia Alimentaria, abordaron recetas basadas en la gastronomía local, utilizando las dotaciones alimentarias proporcionadas por el DIF Oaxaca, así como verduras y otros ingredientes frescos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado garantiza el derecho a una alimentación adecuada de los sectores más vulnerables.