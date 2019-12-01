Impactará el frente frío número 27 a Coahuila; se espera la caída de nieve y aguanieve

Saltillo, Coahuila, a 8 de enero de 2026.- El frente frío número 27 impactará directamente a Coahuila, provocando un descenso notable en las temperaturas, además de condiciones propicias para la caída de nieve y aguanieve en diferentes zonas del estado.

La Subsecretaría de Protección Civil dio a conocer que este sistema frontal se combinará con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, reforzados por una masa de aire polar. Esta interacción dará lugar a un escenario invernal severo, caracterizado por temperaturas considerablemente más bajas, rachas intensas de viento y la posibilidad de precipitación invernal, como nieve, aguanieve o incluso lluvia engelante.

A partir de este viernes 9 de enero se espera que las temperaturas comiencen a disminuir de manera gradual, con un ambiente frío principalmente durante las noches y madrugadas. Para el sábado 10 de enero se pronostican intervalos de chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, así como la presencia de nieve o aguanieve durante la noche en distintas regiones de la entidad. El viento oscilará entre los 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, se prevén valores mínimos de entre -10 y -5 grados centígrados, con heladas durante la madrugada del domingo, especialmente en zonas serranas.

Para el domingo 11 de enero continuará la probabilidad de intervalos de chubascos con acumulados similares, además de posibles eventos de nieve, aguanieve y lluvia engelante en algunas regiones. Las rachas de viento se mantendrán en rangos de 40 a 60 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas mínimas volverán a situarse entre -10 y -5 grados centígrados, con heladas durante la madrugada del lunes en zonas altas.