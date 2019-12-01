Identifican como elemento de la Guardia Nacional a hombre asesinado en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 12:37:14

Jacona, Mich., a 20 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones por el homicidio de un hombre localizado sin vida en una zona rural del municipio de Jacona, quien posteriormente fue identificado como un elemento activo de la Guardia Nacional.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del 18 de julio, luego de que autoridades de Seguridad Pública municipal recibieran un reporte sobre la presencia de un cuerpo abandonado sobre la carretera Jacona-Los Reyes, en la brecha conocida como “Bordo Grande”, a la altura del predio denominado “El Ciprés”.

Al sitio acudieron agentes de la Policía de Investigación y personal de la Unidad de Servicios Periciales, quienes localizaron el área acordonada y confirmaron la presencia de un masculino tendido sobre el camino de terracería, en posición boca arriba, con diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Durante las diligencias, los especialistas localizaron como indicio principal el cadáver de un hombre que vestía playera azul, chamarra de piel en colores rojo y negro, pantalón de mezclilla, cinturón negro con la leyenda “Guardia Nacional” en la hebilla y tenis negros con blanco.

Dentro de sus pertenencias fue encontrada una placa tipo militar con la leyenda “DEFENSA”, a nombre de Adrián M., lo que permitió establecer su identidad y su presunta pertenencia a una institución de seguridad federal.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley. De acuerdo con el reporte médico, el tiempo estimado de fallecimiento era de entre tres y seis horas antes de la intervención de las autoridades.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado, mientras continúan los trabajos para esclarecer el móvil del crimen, localizar posibles responsables y recabar información mediante cámaras de videovigilancia y testimonios.