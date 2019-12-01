Identifican a tercer minero localizado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa

Identifican a tercer minero localizado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 19:42:56
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El Rosario, Sinaloa, 11 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la identificación de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años y originario de Guanajuato, como el tercer minero localizado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.

De acuerdo con la autoridad, actualmente se mantiene acompañamiento cercano y permanente a los familiares de la víctima, a quienes se les brinda el apoyo necesario durante este proceso.

Asimismo, Protección Civil señaló que continúan los trabajos y esfuerzos coordinados para lograr el rescate del último minero que permanece sin ser localizado.

Las labores en la zona se mantienen con la participación de distintas corporaciones y equipos especializados, que trabajan de manera conjunta para avanzar en las tareas de búsqueda dentro del complejo minero.

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