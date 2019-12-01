Identifican a tercer minero localizado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa

El Rosario, Sinaloa, 11 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la identificación de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años y originario de Guanajuato, como el tercer minero localizado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.
De acuerdo con la autoridad, actualmente se mantiene acompañamiento cercano y permanente a los familiares de la víctima, a quienes se les brinda el apoyo necesario durante este proceso.
Asimismo, Protección Civil señaló que continúan los trabajos y esfuerzos coordinados para lograr el rescate del último minero que permanece sin ser localizado.
Las labores en la zona se mantienen con la participación de distintas corporaciones y equipos especializados, que trabajan de manera conjunta para avanzar en las tareas de búsqueda dentro del complejo minero.